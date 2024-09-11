İstanbul trafiğinde yoğunluk

İstanbul trafiğinde sabahın erken saatlerinden itibaren yopunluk yaşanmaya başladı. Yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibariyle yüzde 60’ı geçti.



Her iki köprüde de yoğunluk başlamış yaşanıyor.



15 Temmuz Şehitler Köpüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arası yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönü sol şeritte trafik kazası var. Bölgede yoğunluk var. köprüye giderken de Küçükbakkalköy-Kavacık arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık.



Avrupa yakasında Saadetdere-Küçükçekmece arasında yoğunluk var E-5'te. TEM'deyse Bahçeşehir-Altinşehir arasında sabah trafiği gözleniyor.