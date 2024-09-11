İstanbul trafiğinde yoğunluk

İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 60'ı geçti.

İstanbul trafiğinde yoğunluk

trafiğinde sabahın erken saatlerinden itibaren yopunluk yaşanmaya başladı. Yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibariyle yüzde 60’ı geçti.

Her iki köprüde de yoğunluk başlamış yaşanıyor. 

15 Temmuz Şehitler Köpüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi   arası yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönü sol şeritte trafik kazası var. Bölgede yoğunluk var. köprüye giderken de Küçükbakkalköy-Kavacık arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık.

Avrupa yakasında Saadetdere-Küçükçekmece  arasında yoğunluk var E-5'te. TEM'deyse Bahçeşehir-Altinşehir arasında sabah trafiği gözleniyor.

İstanbul trafiğinde yoğunluk - 1

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