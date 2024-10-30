İstanbul trafiğinde yoğunluk: Erken saatlerde başladı

İstanbul trafiğinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.



Her iki köprüde de yoğunluk başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köpüsü'ne giderken Uzunçayır-Beylerbeyi arası trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçükbakkalköy-Kavack arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.



Avrasya Tüneli çift taraflı olarak açık durumda.



Avrupa yakasında Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında yoğunluk var E-5'te. TEM'deyse Esenyurt-Altınşehir arasında sabah trafiği gözleniyor.