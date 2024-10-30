İstanbul trafiğinde yoğunluk: Erken saatlerde başladı

İstanbul'da trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 60’ı geçti.

İstanbul trafiğinde yoğunluk: Erken saatlerde başladı

İstanbul trafiğinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Her iki köprüde de yoğunluk başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köpüsü'ne giderken Uzunçayır-Beylerbeyi arası var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de  Küçükbakkalköy-Kavack arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrasya Tüneli çift taraflı olarak açık durumda. 

Avrupa yakasında  Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında yoğunluk var E-5'te. TEM'deyse Esenyurt-Altınşehir arasında sabah trafiği gözleniyor.  

İstanbul trafiğinde yoğunluk: Erken saatlerde başladı - 1

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