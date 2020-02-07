İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 72

İstanbul'da akşam saatlerinde kar bekleniyor. İBB de son açıklamasında yağışın akşam saat 19.00'dan itibaren kuvvetlenmesinin beklendiğini duyurdu. Yağışlı hava İstanbul trafiğine de etki ediyor. İBB trafik uygulamasına göre İstanbul trafik yoğunluğu 17.30 itibariyle yüzde 72.

iStock-1072988958.jpg

İSTANBUL KAR BEKLİYOR

Hava durumu: Meteoroloji ve İBB'den İstanbul için kar uyarısı

Hava durumu: Meteoroloji ve İBB'den İstanbul için kar uyarısı

İstanbul genelinde oluşan yoğun trafik bölge halkına zor anlar yaşatıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde ‘sarı’ uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

İstanbul’da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk her iki yakada da, özellikle TEM ve E-5 Karayolu'nda etkisini gösterdi.

Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluğu haritasına göre 17.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'Ye ulaştı.

ANLIK TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...