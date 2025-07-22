İstanbul trafiğinde dehşete düşüren görüntü: Keserle saldırdı!
İstanbul'da otomobil sürücüsü ile hurda taşıyan kamyonetin sürücüsü arasında kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri, diğerine keserle saldırdı.
İstanbul trafiğinde bir sürücü, tartıştığı diğer sürücüye keserle saldırdı.
Olay, 30 Haziran Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsüyle hurda taşıyan kamyonet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga bir süre cadde ortasında devam etti.
KESERLE SALDIRDI
Araçlarından inen taraflar tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.
O sırada aracının bagajını açan otomobil sürücüsü, eline keser alarak karşı tarafın üzerine yürüdü.
Vatandaşların araya girmesiyle taraflar arasındaki kavga sona erdi.
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