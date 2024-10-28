İstanbul trafiğine 29 Ekim düzenlemesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. İstanbul’daki resmi tören Vatan Caddesi’nde yapılacak. Cadde, tören nedeniyle saat 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.

İstanbul trafiğine 29 Ekim düzenlemesi

Valiliği, kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih’teki Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi programı düzenlenecek.

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Program dolayısıyla yarın saat 06.00’dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.

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