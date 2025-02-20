İstanbul trafiğine kar etkisi: Trafikte son durum

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı ve yapılan uyarılar nedeniyle birçok sürücü özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı. Birçok güzergah alışılmışın aksine boş kaldı.

D-100 kara yolu ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 30 ölçüldü.