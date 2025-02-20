İstanbul trafiğine kar etkisi: Trafikte son durum

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü araçlarını trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 30 olarak ölçüldü.

İstanbul trafiğine kar etkisi: Trafikte son durum

'da dün başlayan ve yapılan uyarılar nedeniyle birçok sürücü özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı. Birçok güzergah alışılmışın aksine boş kaldı.

D-100 kara yolu ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, sabah saatlerinde yoğunluğu yüzde 30 ölçüldü.

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ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesi beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günü kar yağışının tipi şeklinde şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

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