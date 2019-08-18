İstanbul'da yarın Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokaklarının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
Anadolu AjansıTürkiye
Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da yarın Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.