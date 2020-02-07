İstanbul trafik durumu: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul genelinde oluşan yoğun trafik bölge halkına zor anlar yaşatıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde ‘sarı’ uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.



İstanbul’da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk her iki yakada da, özellikle TEM ve E-5 Karayolu'nda etkisini gösterdi.

İstanbul'da cuma trafiğine yağmur ve karla karışık yağmur da eklenince yoğunluk arttı. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluğu haritasına göre 19.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

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