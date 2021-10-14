İstanbul Tuzla'da endişelendiren görüntü

İstanbul'un Tuzla ilçesinde geçtiğimiz salı günü öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından Demokrasi Caddesi köpük içinde kaldı.



CADDE BEYAZ BİR ÖRTÜYLE KAPLANDI



Yoldan geçen araçların da etkisiyle köpükler etrafa yayıldı. Cadde adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Yoldan otomobilleriyle geçen sürücüler beyaza bürünen yolu cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

VATANDAŞLAR ENDİŞELENDİ, KÖPÜKTEN NUMUNE ALINDI



Kimi vatandaşlar durumdan endişelenirken, bir süre sonra belediye ekipleri caddeye gelerek köpükleri temizledi. Ekipler yolda oluşan maddenin ne olduğunu belirlemek için köpükten numune aldı.



"SABUN MU, KİMYASAL MADDE Mİ?"



Caddede dükkanı bulunan Halil Can Develi, 12 Ekim Salı günü saat 15.00 civarında yolda yoğun bir köpüklenme yaşandığını ve ilk başta sabun olduğundan şüphelendiklerini belirtti.

Develi, araçlar geçerken hiçbir kayma yaşanmadığını ve birkaç saat sonra belediye tarafından çalışma yapılarak köpüğün temizlendiğini söyledi.



Bölge halkı olarak o maddenin ne olduğunu merak ettiklerini belirten esnaf, ''Kimyasal bir madde miydi yoksa sabun muydu?" diye sordu.