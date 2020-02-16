İstanbul Tuzla'da trafik kazası: 2 ölü

İstanbul Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi hayatına kaybetti.

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Anadolu Otoyolu Orhanlı mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak aynı istikamette seyreden panelvanla çarpıştı.

Otomobilde bulunan Hüseyin Özkan (24) ile Evren Yılmaz (24) çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özkan ile Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkan ile Yılmaz'ın cansız bedenleri Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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