İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin görevlendirdiği yetkililer ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerince yapılan incelemeler sonucunda, üniversitenin bazı fakülte binalarına az hasarlı raporu verildiğinin daha önce yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulduğunu anımsatıldı.



Öğrenciler ve çalışanların güvenliği için alınacak önlemler dahilinde bazı fakülte ve birimlerin, geçici süreyle güvenli binalarda sağlıklı şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmelerine karar verildiği belirtilen açıklamada, taşınma sürecinin İstanbul'da bir yükseköğretim kurumunda aynı anda yapılan en büyük taşınma işlemi olma özelliğini taşıdığı ifade edildi.



SAĞLIK BİLİMLERİ VE VETERİNER FAKÜLTESİNDE DERSLER 22 EKİM'DE BAŞLIYOR

Açıklamada, alınan senato kararı gereğince 135 öğretim elemanı ve yaklaşık bin 100 öğrencisi bulunan Veteriner Fakültesi'nin temel bilimler ve preklinik bilimler bölümlerinin Avcılar Yerleşkesi'nden, 80 öğretim elemanı ve yaklaşık 3 bin öğrencisi bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ise Bakırköy Yerleşkesi'nden Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşınma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.



Taşınma nedeniyle 2 Ekim'de eğitim-öğretim faaliyetleri geçici bir süre için durdurulan fakültelerde, 22 Ekim itibarıyla Büyükçekmece Yerleşkesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.



Açıklamada, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin araştırma odaklı bazı birimlerinin ise Bakırköy Yerleşkesindeki risksiz binalarda faaliyetlerini sürdüreceği aktarıldı.



Mühendislik Fakültesi'nin iki bloktan oluşan yeni binaları dışında kalan birimlerinin bir kısmının Avcılar Yerleşkesi içerisindeki yeni binalara, bir kısmının da Büyükçekmece Yerleşkesine taşınacağına dikkati çekilen açıklamada, taşınma sürecinde eğitim öğretim faaliyetleri devam edeceği, taşınacak birimlerin planlamasının Rektörlükçe açıklanacağı kaydedildi.



Açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda Rektörlükçe tahliyesine karar verilen Avcılar Öğrenci Yurtlarının tahliye işlemlerinin 6 Ekim'de tamamlandığı belirtildi.



Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren ve geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan Hayvan Hastanesinde, yapının değerlendirilmesi amacıyla karot alma işlemleri devam ettiği, hastane ile ilgili kararın incelemenin sonucuna göre verileceğine işaret edilen açıklamada, bu süre zarfında acil hayvan hastalarının tedavi hizmetlerinin başlayabilmesi için çalışmaların devam ettiği, hastanenin taşınmasının planlanmadığı belirtildi.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde ise mevcut hizmetlere eksiksiz devam edildiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda sadece Çocuk Hastalıkları Birimi'nin (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) yeni yerinde hizmetlerine devam etmek üzere taşınma işlemlerinin başladığı, birimin 15 gün içerisinde Cerrahpaşa Yerleşkesindeki yeni binasına taşınma sürecinin tamamlanmasının planlandığı bildirildi.



Bu kapsamda Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nin de en kısa zamanda yeni binasına taşınacağı, fakültenin yerinde yapım projesi kapsamında Cerrahpaşa Yerleşkesinde hizmet vermeye devam edeceği aktarıldı.



BÜYÜKÇEKMECE YERLEŞKESİNİN KAPASİTESİ ARTIRILDI

Yaklaşık 1 yıl önce 6 bin öğrencinin eğitim gördüğü yerleşkenin yaz aylarında Beyazıt'tan taşınan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nin taşınmasından sonra daha aktif hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Adli Tıp Enstitüsü, Veteriner Fakültesinin bazı birimleri ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin taşınması sonrasında Büyükçekmece Yerleşkesindeki toplam öğrenci sayısı yaklaşık 16 bini bulacak. Ayrıca binin üzerinde de akademik ve idari personel de yerleşkede çalışacak. Yerleşke içerisinde şu anda fotokopi merkezi, kafeler ve kargo istasyonu bulunmakta. Yakın gelecekte kafeterya sayısının Rektörlükçe artırılması, kuaför ve market açılması da öngörülmektedir. Yerleşke içerisinde kütüphane, kız öğrenci yurtları, spor sahaları, kongre ve kültür merkezi bulunmaktadır. En kısa zamanda da kreşin hizmete açılması planlanmaktadır."



Yerleşkedeki öğrenci sayısının artışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT Genel Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi nezdinde Rektörlükçe girişimlerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, yetkililerin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği, ulaşımda yaşanılan aksaklıkların en kısa zamanda çözülebilmesi için Rektörlükçe gereken çaba ve girişimlerin sergilendiği ifade edildi.

