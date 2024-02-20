İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden protesto

Üniversitelerin vatandaşlara açılmasını protesto eden İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Vezneciler meydanından Beyazıt meydanına yürüdü. Ellerinde "Kampüs öğrencilerindir", "Beyazıt bizimdir bizim kalacak" dövizleri taşıyan öğrenciler, Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden protesto
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Dersliklere ziyaretçi girdi iddiası | İstanbul Üniversitesi'nden yeni açıklama

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'nin vatandaşlara açılmasını protesto eden bir grup öğrenci Vezneciler'den Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

Basın açıklaması öncesi polis ekipleriyle öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yapan öğrenciler "Gelin hep beraber okulumuzu birlikte yönetelim. Gelin herkes ne istiyorsa tek tek anlatsın. Okulumuzun nasıl bir yer olmasını istediğini hepimiz biz öğrenciler karar verelim." dedi.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden protesto - 1

Basın açıklamasına katılan öğrencilerden biri "Daha dün fakülteler arası geçişimiz yasaklandı. Keyfi kararlarla biz bu okula giremiyoruz. Bu okulun öğrencisini okula almayan, halka samimi bir şekilde okulun kapısını açmaz, biz buna inanmıyoruz. Halka bu okulun kapısını açacak olanlar da yine buradaki yüzlerce öğrencidir." diye konuştu.

Basın açıklamasında, "Sonrasında açıklama yapıyorlar 10 maddelik. Güvenliği artıracaklarmış, randevu sistemiyle girilecekmiş. Biz bu kararların bize sorulmadan alınmasını kabul etmiyoruz. Biz bu üniversitenin bileşenleriyiz ve şimdi kendi kararlarımızı alacağız. Oturuyoruz ve forum yapıyoruz arkadaşlar hepimizin bu üniversitede söz hakkı vardır." ifadelerine de yer verildi.

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