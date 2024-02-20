İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden protesto

Basın açıklamasına katılan öğrencilerden biri "Daha dün fakülteler arası geçişimiz yasaklandı. Keyfi kararlarla biz bu okula giremiyoruz. Bu okulun öğrencisini okula almayan, halka samimi bir şekilde okulun kapısını açmaz, biz buna inanmıyoruz. Halka bu okulun kapısını açacak olanlar da yine buradaki yüzlerce öğrencidir." diye konuştu.



Basın açıklamasında, "Sonrasında açıklama yapıyorlar 10 maddelik. Güvenliği artıracaklarmış, randevu sistemiyle girilecekmiş. Biz bu kararların bize sorulmadan alınmasını kabul etmiyoruz. Biz bu üniversitenin bileşenleriyiz ve şimdi kendi kararlarımızı alacağız. Oturuyoruz ve forum yapıyoruz arkadaşlar hepimizin bu üniversitede söz hakkı vardır." ifadelerine de yer verildi.

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