İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden protesto

İstanbul Üniversitesi'nin vatandaşlara açılmasını protesto eden bir grup öğrenci Vezneciler'den Beyazıt Meydanı'na yürüdü.
Basın açıklaması öncesi polis ekipleriyle öğrenciler arasında arbede yaşandı.
Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yapan öğrenciler "Gelin hep beraber okulumuzu birlikte yönetelim. Gelin herkes ne istiyorsa tek tek anlatsın. Okulumuzun nasıl bir yer olmasını istediğini hepimiz biz öğrenciler karar verelim." dedi.
Basın açıklamasına katılan öğrencilerden biri "Daha dün fakülteler arası geçişimiz yasaklandı. Keyfi kararlarla biz bu okula giremiyoruz. Bu okulun öğrencisini okula almayan, halka samimi bir şekilde okulun kapısını açmaz, biz buna inanmıyoruz. Halka bu okulun kapısını açacak olanlar da yine buradaki yüzlerce öğrencidir." diye konuştu.
Basın açıklamasında, "Sonrasında açıklama yapıyorlar 10 maddelik. Güvenliği artıracaklarmış, randevu sistemiyle girilecekmiş. Biz bu kararların bize sorulmadan alınmasını kabul etmiyoruz. Biz bu üniversitenin bileşenleriyiz ve şimdi kendi kararlarımızı alacağız. Oturuyoruz ve forum yapıyoruz arkadaşlar hepimizin bu üniversitede söz hakkı vardır." ifadelerine de yer verildi.
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