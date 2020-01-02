İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane düzenlemesine protesto

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'ta bulunan kampüsünde öğrenciler yemekhaneye getirilen yeni düzenlemeye tepki gösterdi. Polis öğrencilere müdahalede bulunurken gözaltına alınan öğrenci olmadığı bildirildi.

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İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane düzenlemesini protesto eden bir takım öğrenci grubuna polis müdahalede bulundu.

İstanbul Üniversitesi'nde yemekhanelerden kahvaltıların kaldırılmasına ve indirimli öğün sayısının bire düşürülmesine karşı protestolar bir süredir devam ediyor.

Bugün Beyazıt Meydanı'nda toplanan öğrenciler yürüyüş yaptı.

Kampüsün Beyazıt'taki ana giriş kapısı önünde toplanan gruba okula alınmadı. Rektörlüğü dilekçe vermek istediğini belirten grup kapıyı salladı.

Polisin dağılın uyarısına rağmen grup eylemlerine devam etti. Polis tarafındanmüdahale edilen öğrencilerden gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

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