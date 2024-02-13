İstanbul Üniversitesi'ndeki dersliklere ziyaretçi girdi iddiası: Üniversite yönetiminden açıklama

Tarihi 1453'e dayanan Türkiye'nin en köklü eğitim merkezlerinden İstanbul Üniversitesi'nin bahçesi geçen hafta halkın ziyaretine açıldı.

Bu durum bazı tartışmalara neden oldu.

Kimi ziyaretçiler tarihi üniversitenin kapılarının açık olması gerektiğini söylerken, kimi öğrenciler de bu durumun güvenlik problemleri yaratabileceğini belirtti. Bazı ziyaretçilerin amfilere girerek dolaştığı iddia edildi.



Kararı protesto eden öğrenciler, üniversitenin tarihi kapısı önünde eylem yaptı. Karara sosyal medya üzerinden de tepkiler geldi.



Tepkilerin ardından üniversiteden yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada hızla yayılan yanıltıcı bilgi ve görsellerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.



İstanbul Üniversitesi yerleşkelerinin tarihi mekanlara sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, bu tarihi mekanların ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edeceği, üniversitenin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyetin kamuoyunca bilindiği vurgulandı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



''Ulusal bir TV-kanal yetkililerinin daha önceden aldığı kurumsal izin çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştireceği çekim için ders arasında görevli personelimizin eşliğinde yaptığı ön inceleme ziyaretine ait fotoğrafların çarpıtılarak sosyal medya propagandasına çevrilmesi ve tamamen başka bir zemine taşınması, en hafif tabiriyle üniversitemizin 'Açık Kapı-Açık Bilim' felsefesini yıpratmaya yönelik provokatif bir girişimdir. Bu görselleri maksatlı bir şekilde paylaşan sosyal medya hesapları ile ilgili hukuki süreç ivedilikle başlatılacaktır.''

