İstanbul Üniversitesi'nden Ekrem İmamoğlu kararı: Yüksek lisans diploması da iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir karar alındı.

Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu'nun lisans diplomasını yokluk ve açık hata gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal eden İstanbul Üniversitesi, yüksek lisans diplomasını da geçersiz saydı.



GEREKÇE: KOŞULLARDA EKSİKLİK



İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz'daki toplantısında, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (örgün öğretim) Programı'na kayıt yaptıran İmamoğlu'nun, Üniversite Yönetim Kurulunun 18 Mart 2025 tarih ve 61 numaralı toplantısında alınan kararına istinaden, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliği'ndeki lisans mezuniyet koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan koşullarda eksiklik nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına karar verdi.