İstanbul Üniversitesi'nden taciz ve şiddet iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Üniversitesi'nde bir öğretim üyesinin, kadın öğrencilere sözlü taciz ve fiziksel şiddette bulunduğu iddia edildi.

Dün meydana gelen olayda; İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin, doktora jurisine katılmak üzere gittiği İstanbul Üniversitesi'nde iki kadın öğrenciye hakarette bulundu.



"Burada böyle giyinemezsiniz, burası pavyon değil" dediği iddia edilen Girgin'e öğrenciler tepki gösterdi. Bunun üzerine Girgin'in öğrencilerin üzerine yürüyerek fiziksel şiddet uyguladığı belirtildi.

DEKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fakültemizde, 24 Aralık 2019 Salı günü gerçekleştirilen bir doktora jürisinde, üye olarak yer alan ve halen bir vakıf üniversitesinde profesör unvanıyla görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin, jüri sonrası fakültemizden ayrılmadan hemen önce koridorda karşılaştığı iki kadın öğrencimize yönelik hakareti ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır.



Üniversitemizin ve fakültemizin, öğrenci odaklı anlayışı ve bilim etiğine tam bağlılık yönündeki değerleri çerçevesinde, yaşanan bu durumun tasvip edilmesi mümkün değildir. Dekanlığımız, konuyla ile ilgili tüm süreçlerin takipçisi olacaktır."