İstanbul’da eğlence mekanlarının ve restoranların yoğun olduğu noktalarda ve lüks semtlerde bir süredir vale işgali yaşanıyor.



Yol kenarlarını, cadde ve sokakları kapatan valeler, yoğun bölgelerde kaldırımları da otopark olarak kullanıyor. Kaldırımdan geçemeyen yayalar ise yollarda yürümek zorunda kalıyor. Kaldırımlara ve yollara çift sıra halinde araç park eden valeler otobüs duraklarını ve 1. derecede acil ulaşım yollarını da otopark olarak kullanmaktan çekinmiyor.



OTOPARK ZORUNLU

Milliyet gazetesinden Gökhan Kam'ın haberinde görüşlerine yer verdiği Tüm Vale Şirketleri ve Çalışanları Derneği Başkanı Mustafa Nohut, uygulamanın yasadışı olduğunu belirtiyor. Valelik kurumunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı ‘Vale Yönergesi’ne göre düzenlendiğine dikkati çeken Nohut, bu yönerge uyarınca valenin çalıştığı kurumun en uzak 1 kilometre mesafesinde otopark alanının olması gerektiğine vurgu yaparak araçlarını valeye vermek zorunda kalan vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Müşteriden alınan aracı kaldırıma veya yol kenarına park etmek vale hizmeti değil. Müşteriden alınan aracı kaldırıma veya yol kenarına park edenler değnekçi diye tabir ettiğimiz kişilerdir. Vale Yönergesi açıkça; ‘Otopark alanı yoksa kurum vale çalıştıramaz’ diyor. Vergi levhanız, yazar kasanız ve sigortalı çalışanınız yoksa yapılan faaliyet değnekçiliktir. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Valelik, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından şubat ayında çıkan yönergeyle meslek olarak kabul edildi. Bu sektörde 300 bin kişi çalışıyor ama kalifiye personel bulamıyoruz. Vale işletmecilerini ve çalışanlarını bir dernek altında toplayarak diksiyon, öfke kontrolü, sürüş teknikleri gibi periyodik eğitimler veriyoruz.”



İSPARK: DENETİM YETKİSİ EMNİYET’TE

Haberde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına yer veriliyor. Açıklamada, “Valelerle ilgili sorunların çözümüne ilişkin 2016 yılında Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) tarafından “Vale Yönergesi” kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yönerge doğrultusunda İSPARK’ın hizmet verdiği alanlarda talep doğrultusunda, Vale Hizmeti verilmek üzere eğitimlere başlandı. Eğitim alan valeler görevlerine başladıktan sonra yönerge çerçevesinde denetimlere başlanılacak” deniliyor.