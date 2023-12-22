İstanbul Valiliği duyurdu: Avcılar ilçe emniyet müdürü görevden alındı

Yapılan açıklamada, "Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun'un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur. Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur" denildi.