İstanbul Valiliği duyurdu: Enrico Macias konseri iptal edildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Enrico Macias konseri iptal edildi.



Açıklamada, Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı vurgulandı.



Valiliğin açıklamasında İsrail’in Gazze’de devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençleri yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirmesine yer verildi.



Açıklamada, "Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 - 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.