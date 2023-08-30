İstanbul Valiliği: Parklarda alkol kullanımı ile ilgili yeni bir karar yok

İstanbul Valiliği, parklarda alkol kullanımına ilişkin açıklama yaptı.



Valilik tarafından alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir karar bulunmadığının altını çizen İstanbul Valiliği, "Bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur." açıklamasında bulundu.



Hatırlatma genelgesinde özetle şu ifadeler kullanıldı:



"18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması, ruhsatlı alkol satışı yapılan lokanta ve restoranlar dışında 22.00 – 06.00 saatleri arasında Perakende alkol satışının yapılamayacağı, sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi, alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda), bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır."

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