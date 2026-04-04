İstanbul Valiliği sokak köpekleri için süre verdi

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 39 ilçe belediyelerine sokak köpeklerine ilişkin yazı gönderdi.

İstanbul Valisi Davut Gül imzalı yazı, belediyelere gönderilirken sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimler tarafından toplanarak bakımevlerine götürülmesi istendi.

Yazıda, bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşların can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ifade edildi. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasıyla ilgili çalışmaların yavaş ilerlediği ayrıca belediyelere yeni doğal yaşam alanları için yer tahsisi yapılmasına rağmen inşaat faaliyetlerinin başlamadığı anlatıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Valilik, sahipsiz köpek popülasyonunun mayıs ayı sonuna kadar kontrol altına alınmasını istedi ve görevini yapmayanlarla ilgili ise savcılıklara suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

KANUN NE DİYOR?

30 Temmuz 2024'te TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kanuna göre, sahipsiz hayvanlar ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek ve rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

İnsan ile hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki hükümler uygulanacak.

Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak, belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belediyeye aktarılacak.

HAPİS VE PARA CEZASI

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.