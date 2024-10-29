İstanbul Valiliği'nde 29 Ekim töreni

Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi.

İstanbul Valiliği'nde 29 Ekim töreni

Cumhuriyet 101. yaşında.

Valisi Davut Gül, törende katılımcıların tebrikleri kabul etti.

Törene, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bazı milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı.

İstanbul Valiliği'nde 29 Ekim töreni - 1

Programın ardından protokoldekiler Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ve geçişine katılmak üzere Vatan Caddesi’ne doğru yola çıktı.

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