İstanbul Valiliği'nde 29 Ekim töreni

Cumhuriyet 101. yaşında.



İstanbul Valisi Davut Gül, törende katılımcıların tebrikleri kabul etti.



Törene, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bazı milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı.