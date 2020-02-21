İstanbul Valiliği'nde derbi zirvesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile dört büyük kulübün başkanı, İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak derbi karşılaşmaları öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını valilik binasına davet etti.



Buluşmaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.



Düzenlenen toplantıda cumartesi günü Beşiktaş-Trabzonspor, pazar günü ise Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak maçlarda gerginlik yaşanmaması, taraftarların stada ulaşımları ve alınacak güvenlik tedbirleri üzerinde duruldu.

Ali Yerlikaya görüşmenin ardından yaptığı fotoğraflı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta sonu İstanbul'da futbol şöleni var. @Besiktas-@Trabzonspor @Fenerbahce-@GalatasaraySK maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak."



