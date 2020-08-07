İstanbul Valiliği'nde "İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu" toplantısı

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu'nda, Kovid-19 ile mücadelemizde büyük önem taşıyan filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.



“İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu”nda #Covid_19 ile mücadelemizde büyük önem taşıyan #filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdik. #MaskeMesafeTemizlik



😷⬅️➡️🧴🧼 pic.twitter.com/Ataakrrd2W — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 7, 2020