İstanbul Valiliği'nden 112, 155 ve 156 uyarısı

İstanbul Valiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezi'ne ulaşmak için sadece 112, 155 ya da 156'yı aramalarının yeterli olacağını belirtti.

Anadolu Ajansı 24.03.2020 - 10:30

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İstanbul Valiliği, corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı.

Valilik, paylaştığı iletide "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezi'ne ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

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