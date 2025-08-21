İstanbul Valiliği'nden 39 ilçeye sokak hayvanları yazısı

İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 39 ilçe kaymakamlıklarına yeni bir yazı gitti.

Vali Davut Gül'ün imzasını taşıyan yazıda, okulların açılmasına kısa bir süre kaldığı anımsatılarak, "Bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir." denildi.

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik, uygulamadaki mevzuatın gerekliliklerinin yapılması gerektiğine işaret edilen yazıda, "Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim." ifadeleri yer aldı.

"GÖREV YEREL YÖNETİMLERDEDİR"

Geçen yıl 13 Aralık günü Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konulan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin hatırlatıldığı açıklamda şu ifadeler yer aldı:

"199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle beraber; mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde; “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.” hükmü ile, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’nin Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları başlığı, 7. maddesi (a) bendinde; "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek." hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir."