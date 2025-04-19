İstanbul Valiliğinden açıklama: Kamu düzenini bozma girişimlerine müsaade edilmeyecek

İstanbul Valisi açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Vali Davut Gül, İstanbul'un farklı noktalarında gösteri ve toplanma hakkının serbest olduğunu söyledi.



Güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan alanlarda toplanma çağrısı yapılmasının provakasyon olduğunu belirtti.



Gül, "Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz." dedi.



Yasa dışı çağrı yapan ve organize eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti.

POLİSLE GRUP ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Tünel'den Taksim'e yapılmak istenen izinsiz yürüyüş dolayısıyla emniyet ekipleri çevrede barikatlarla geniş güvenlik önlemi aldı.



Tünel'de toplanan kalabalık uyarılara rağmen dağılmayarak polis barikatını aşmak isteyince, ekipler engellemede bulundu.



Grupta bulunan bazı kişiler polislere su şişesi fırlatırken, dağılmayan kalabalık ile ekipler arasında arbede yaşandı.



Kalabalığa sık sık sözlü uyarıda bulunan ekipler, dağılmamakta direnen göstericilere müdahale etti.



OTURMA EYLEMİ YAPILDI



Daha sonra grup adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarını kınamak için toplandıklarını belirterek, anayasal haklarını kullanmalarının engellendiğini öne sürdü.



Çelik, yürüyüşü engelleyen yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.



Gazze'deki zulmün 7 Ekim'den bu yana giderek arttığını belirten Çelik, "Bu katliam, kundaktaki bebeklerin can verdiği bir katliam. Bu katliam, insanlık suçlarının işlendiği bir katliam. Katliamın faili İsrail, sırtını sıvazlayanlar ise emperyalist güçlerdir. Biz onların derdini çok iyi biliyoruz, onların derdi Orta Doğu'yu kana bulamak." dedi.



Açıklama sonrası Çelik, bir grup parti yöneticisi ve partili oturma eylemi yaptı.



Yarım saat süren eylemin ardından göstericiler dağılmaya başladı.