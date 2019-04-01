İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
İstanbul Valiliği'nden 'Bazı sandık başkanları ve üyeleri gözaltına alındı' haberlerine yalanlama
Türkiye
İstanbul Valiliği, "İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.