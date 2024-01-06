İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olması bekleniyor.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.



Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

