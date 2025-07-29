İstanbul Valiliği'nden havai fişek yasağı

Orman yangınlarıyla mücadele sürerken dün Beykoz'da bölgeye atılan bir işaret fişeğinin ormanlık alana düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin yeni karar aldı.

İSTANBUL'DA YENİ YANGIN ÖNLEMLERİ

Orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişlerin daha önce yasaklandığını bildiren Valilik, bu tedbire ek olarak yeni tedbirleri açıkladı.

28 EKİM'E KADAR SATIŞI VE KULLANIMI YASAK

İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışları bugünden itibaren 28 Ekim'e kadar yasaklandı.