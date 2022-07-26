İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması

İstanbul'da son bir ayda 18 bin 297 kaçak göçmen yakalandı. Bu göçmenlerden 3 bin 589'u doğrudan sınırdışı edildi. 12 bin 817 yabancı ise sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na sevk edildi.

Haberler - DHA 26.07.2022 - 13:23

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmen açıklaması
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Valiliği kaçak göçle mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 26 Haziran-26 Temmuz arasında yapılan denetim ve uygulamalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre 1 aylık sürede 18 bin 297 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu dönemde tespit edilen kaçak göçmenlerden 3 bin 589’u doğrudan İstanbul’dan ülkelerine sınırdışı edildi.

12 bin 817 yabancı ise sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine gönderildi.

100 BİNE YAKIN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Valiliğin açıklamasına göre yılbaşından bugüne kadar İstanbul'da 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı, 19 bin 032 kişi sınırdışı edildi.

Hakkında işlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınırdışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

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