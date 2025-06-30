İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ile rip akıntısı uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte rüzgarın 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan saatte 30-50 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Özellikle kentin kuzeyindeki Karadeniz kıyılarında rip akıntısı olabileceği aktarılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

RİP AKINTISI NEDİR?

Çeken akıntılar veya diğer adıyla rip akıntıları, sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntılardır. İngilizcede "rip" akıntısı olarak bilinen bu güçlü akıntıların yönü kıyıdan açığa doğrudur.

Çeken akıntılar sıklıkla Karadeniz sahillerimizde görülmektedir.



Yaygın olarak bilinenin aksine çeken akıntılar insanları dibe çekmez, akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşırlar. Boğulma olayları, çeken akıntıya kapılan insanların nispeten güvenli sığ sulardan açığa doğru çekilmesi sonucu korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalamaları ve sonuçta yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları sonucunda gerçekleşmektedir.



RİP AKINTISINA KAPILAN KİŞİ NE YAPMALI?



Çeken akıntıya kapılan kişinin yapacağı en doğru hareket panik yapmamaktır. Akıntıya karşı gelmek ve sahile doğru yüzmeye çalışılmamalıdır. Sahile paralel olarak akıntının olmadığı bölgeye yüzmeye çalışılmalı. Ancak yüzemeyecek kadar yorgunluk var ise su üstünde kalmaya çalışılarak yardım istenmelidir.