İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği, Meteorolojinin verilerine göre, megakentte yaşayan vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtına için perşembe günü gece saatlerine kadar uyardı.
İstanbul Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin verilerine göre, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarı yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği belirtildi.
Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
