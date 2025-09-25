İstanbul Valiliği'nden "Mustafa Gültepe'nin evinde arama" iddiasına açıklama

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin evinde arama yapıldığı iddialarına ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilik, olayın 16 Eylül günü yaşandığını açıkladı.

EV BOŞ, İHBAR ASILSIZ

Yürütülen bir soruşturmaya ilişkin jandarma ekiplerine ihbar geldiğini belirten valilik, harekete geçen ekiplerin bir evde arama yaptığını ancak evin boş, ihbarın da asılsız olduğunun anlaşıldığını bildirdi.

"OLAYIN GÜLTEPE İLE BİR İLGİSİ YOK"

Asılsız ihbar üzerine arama yapılan söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşine ait olduğunun anlaşıldığını belirten İstanbul Valiliği, olayın Gültepe ile bir ilgisi olmadığını kaydetti.

Valilik açıklamasında, "Olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiş olup, görevlendirilen müfettişler çalışmalarına devam etmektedir." denildi.