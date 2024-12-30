İstanbul Valiliğinden okul saatlerine yılbaşı düzenlemesi
İstanbul Valiliği, yarın yaşanması beklenen muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında, okulların saat 16.00'da kapanmasına karar verildiğini açıkladı.
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İstanbul'da yarın trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okullar yarın saat 16.00'da kapanacak.
Açıklama İstanbul Valiliğinden yapıldı.
31 Aralık Salı günü yani yarın megakentte yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle resmi/özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetleri saat 16.00'da sona erecek.
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