İstanbul Valiliğinden Ramazan genelgesi: İftarlar, protokol değil dezavantajlı gruplarla gerçekleştirilsin

İstanbul Valiliğinden ramazan faaliyetlerine ve programlarına ilişkin kaymakamlıklara yazı gönderdi. Ramazan programlarının içeriğine ilişkin esasların yer aldığı genelge 39 ilçe Kaymakamlığına gönderildi.

Genelgede, İslam aleminde müstesna olarak görülen, oluşturduğu iklimle tüm dünyayı kuşatan, öksüz ve yetimlerin, muhtaç ve kimsesizlerin kollanıp gözetildiği, yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye ulaştığı, milli ve manevi duyguların yoğun bir şekilde tezahür ettiği Ramazan ayının 18 Şubat 2026 Çarşamba günü kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacağı hatırlatıldı.

"İFTARLAR DEZAVANTAJLI GRUPLARLA GERÇEKLEŞTİRİLSİN"

Ramazan ayının manevi iklimine uygun gerçekleştirilecek faaliyet ve programlar kapsamında kurumlara gönderilen yazıda, “Ramazan ayı programlarında protokol odaklı toplu iftar yemekleri gibi faaliyetlerden ziyade özellikle dezavantajlı gruplar olarak tanımlanabilecek toplumun farklı kesimleriyle (dar gelirli, öksüz/yetim, depremzede vb.) bir araya gelinmesi." istenilen yazıda şu ifadelere de yer verildi:

“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının desteklerinin yanı sıra kamu ve özel sektör imkanlarının da seferber edilerek dar gelirli vatandaşlarımıza yapılan ayni ve nakdi yardımların en üst seviyeye taşınması, iftar programlarında önceliğin şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile gazi ailelerimize verilmesi, iftar yemekleri başta olmak üzere Ramazan ayı faaliyetlerinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım yapılan dar gelirli ailelere ihtimam gösterilmesi, Dünya Yetimler Günü olarak belirlenen Ramazan ayının 15. gününde yetim çocuklarımız ve gençlerimizle bir araya gelinmesi, yapılacak ayni/nakdi yardımlarda ve iftar dahil Ramazan ayı programlarında roman vatandaşlarımıza özel önem verilerek onlarla mutlaka bir araya gelinmesi, Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilecek tüm faaliyet ve programlarda kadınlara ve gençlere öncelik verilmesi."