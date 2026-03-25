İstanbul Valiliğinden Resul Emrah Şahan'ın iddialarına yanıt

İstanbul Valiliği, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Şahan 'ın yargılandığı davada ileri sürdüğü iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, yargılandığı mahkemede ileri sürdüğü iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaların tamamı çarpıtma niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.

Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan bahse konu arsanın Bulgar Vakfına ait olduğu belirtilen açıklamada, Taş Yapı ile Bulgar Vakfı arasında 2006 yılında kat karşılığı usulüyle inşaat sözleşmesi imzalandığı, Taş Yapı'nın, arsaya 72 katlı bir inşaat için Şişli Belediyesinden gerekli izinleri aldığı ve belediyenin de 2008 yılında avan projeyi onayladığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şişli Belediyesi, avan projesini onayladığı bu projenin inşaatının başlaması için gereken inşaat ruhsatını 'bilmediğimiz bir sebepten dolayı' 2015 yılına kadar onaylamamıştır. Şirket, konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmiş, Bakanlık 14 Nisan 2015 tarihinde, 72 kat olan kat sayısını 38 kat şeklinde revize ederek onaylamıştır. Bakanlık tarafından onay sürecini tamamlayan şirketin başlattığı inşaat çalışmaları ise Şişli Belediyesi tarafından çeşitli gerekçelerle engellenmiştir. Şirket, durumu İçişleri Bakanlığına, İstanbul Valiliğine, Şişli Kaymakamlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek Şişli Belediyesinin keyfi uygulamaları hakkında şikayetçi olmuştur."

İçişleri Bakanlığının, yapılan şikayet üzerine konuyla ilgili mülkiye başmüfettişi görevlendirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Vali'miz Sayın Davut Gül arasında gerçekleşen görüşme de soruşturmaya konu olan bu mesele ve Bulgar Vakfının her platformda dile getirdiği, imar planlarından kaynaklanan haklarının Şişli Belediyesi tarafından engellenmeye çalışılması nedeniyle oluşan mağduriyetlerle ilgilidir. Konuya ilişkin tüm işlemler, Şişli Belediyesine kayyum atanmasından önceki döneme aittir. Kayyum döneminde verilmiş herhangi bir izin söz konusu değildir. Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kayyum atanması sonrasında, şirket lehine herhangi bir idari tasarrufta bulunulmamıştır. Zaten söz konusu planlama süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğünden, bu yönde bir tasarrufta bulunulması da mümkün değildir."

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı bir "Özel Proje Alanı" kapsamında, ruhsat ya da diğer işlemlerle ilgili bir ilçe belediyesinin idari tasarrufta bulunmasının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Dolayısıyla Resul Emrah Şahan, tüm onay süreçlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğü bir konuda direndiğini iddia ederek, sözde 'çevreci direniş' sergilediği algısını oluşturmaya çalışmaktadır. Vali'miz Sayın Davut Gül'ün söz konusu görüşmesi, kendisine iletilen talepler ve iddialar çerçevesinde, görevinin gereği olarak gerçekleştirilmiş olup herhangi bir farklı anlam yüklenmesi mümkün değildir." denildi.

Yargı süreci devam eden bir dosyada, gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür söylemlerin kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "İlgili şahsın, içinde bulunduğu hukuki durumla yüzleşmek yerine, mesnetsiz iddialar ve hayali senaryolar üzerinden üçüncü kişi ve kurumları sürece dahil ederek konuyu sulandırma çabası, gerçeği değiştirmeyecektir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür iddialara itibar etmemesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.