İstanbul Valiliği'nden "Taksim'de voleybol yayını" açıklaması

İstanbul Valiliği, Türkiye Bayan Milli Voleybol Takımı'nın final maçının Taksim'de canlı yayınlanması konusundaki taleplerin onaylanmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden "Taksim'de voleybol yayını" açıklaması
Filenin Sultanları finalde | Türkiye-Sırbistan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Filenin Sultanları finalde | Türkiye-Sırbistan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

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Valiliği, Bayan Milli Voleybol Takımı final maçı yayını için açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada "Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu' şeklinde asılsız içerikler paylaşılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımımızın pazar akşamı oynayacağı Avrupa Şampiyonası Final maçının ilimizin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğimize yazılı başvuruda bulunmuştur." dedi.

Taleplerin 6’sının (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) valilik tarafından onaylandığı ifade edilen açıklamada "Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı’yla ilgili talep onaylanmamıştır." denildi.

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