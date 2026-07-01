İstanbul Valiliği'nden yeni karar. Kullanımı ve satışı yasaklandı

İstanbul'da orman yangınlarına karşı yeni önlemler alındı.

Valilik, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, artış gösteren hava sıcaklıklarına işaret edilirken ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğine dikkat çekildi.

“EK TEDBİRLER HASIL OLMUŞTUR”

“Kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için 2026/1 sayılı Valilik Kararı ile ormanlık alanlara girişler 08 Haziran 2026-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştı. Ancak yaz mevsiminin etkisini göstermesi ile artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave ek tedbirler alınması gereği hasıl olmuştur.” denildi.

Bu kapsamda, İstanbul Valiliği 'nin kararıyla kent genelinde havai fişek , işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 16 Temmuz 2026 28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı.

GEÇEN SENE YANGIN ÇIKMIŞTI

Geçen sene Beykoz'daki bir bölgeye atılan bir işaret fişeğin ormanlık alana düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.