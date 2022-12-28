İstanbul Valiliği'nden yılbaşı önlemleri

Yılbaşına sayılı günler kala İstanbul Valiliği, 31 Aralık gecesinde alınacak önlemleri yayımlandı.

Valilikten yapılan açıklamada insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe, ve benzeri yerlerde etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirileceği ve görevli personel sayısı artırılacağı vurgulandı.

"ETKİN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

"İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere, eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır" denilen açıklamada "Trafik, zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemlerin alınacağı vurgulandı.

Açıklamada, "112 acil çağrı merkezi, 153 İBB beyaz masa, 185 su arıza ihbar, 186 elektrik arıza ihbar, 187 doğalgaz arıza ihbar" acil başvuru telefonları da hatırlatıldı.