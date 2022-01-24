İstanbul Valisi açıkladı: Kamuda mesai erken bitecek

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 14:49 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 14:56
Son dakika haberi!
İstanbul'da kar yağışı devam ediyor.
Meteoroloji yağışın akşam saatlerine doğru yoğunlaşacağını bildirdi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında mesai saatinin erken biteceği açıklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle, mesaitler saat 15.30'da sona erecektir."
Kıymetli İstanbullular— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır❄️
Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında,nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer;
⏰15.30’da SONA ERECEKTİR pic.twitter.com/KneBy4JZkz