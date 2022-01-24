İstanbul Valisi açıkladı: Kamuda mesai erken bitecek

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda mesainin saat 15.30'da sona ereceğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 14:49 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 14:56

İstanbul Valisi açıkladı: Kamuda mesai erken bitecek

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İstanbul'da kar yağışı devam ediyor.

Meteoroloji yağışın akşam saatlerine doğru yoğunlaşacağını bildirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında mesai saatinin erken biteceği açıklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle, mesaitler saat 15.30'da sona erecektir."

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