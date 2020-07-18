İstanbul Valisi Ayasofya Camii'nden paylaştı: Gli hayatından memnun

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Ayasofya'nın ünlü kedisi Gli için "Hayatından memnun, merak etmeyin" dedi.

NTV Haber 18.07.2020 - 12:50

İstanbul Valisi Ayasofya Camii'nden paylaştı: Gli hayatından memnun

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nde yapığı inceleme sırasında, Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile ilgilendi. Yerlikaya, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçen yıl bir trafik kazasına hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’un Ayasofya Kültür Envanteri kitabında yer bulan Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli'nin yaşamını nerede sürdüreceği merak ediliyordu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camii'nde devam eden açılış hazırlıklarını inceledi.

Yerlikaya, incelemelerin ardından kedi Gli'yi sevdi. Yerlikaya bu görüntüleri sosyal medya hesabından "Gli hayatından memnun, merak etmeyin" diye paylaştı.

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