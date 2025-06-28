İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini tehdit eden eylemlere izin verilmeyecektir

İstanbul Valisi Davut Gül, kamu düzenini tehdit eden hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Gül: Kamu düzenini tehdit eden eylemlere izin verilmeyecektir

Vali Gül, hesabından yaptığı açıklamada, bazı marjinal grupların sosyal medyada toplanma ve yürüyüş çağrılarında bulunduğunun görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır."

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