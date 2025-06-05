İstanbul Valisi Gül, kurban pazarlığına katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı arifesinde Bahçelievler’deki hayvan pazarını ziyaret etti.

Vali Gül’e ziyarette Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkan Vekili Ayhan Kalkan, İl Tarım Müdürü Suat Parıldar ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri eşlik etti.

Pazarda kurbanlık alan vatandaşlar ve hayvan satıcılarıyla sohbet eden Gül, bazı pazarlıklara da katılarak vatandaşlarla şakalaştı. Pazar yerindeki yoğunluğu ve genel işleyişi yerinde inceleyen Vali Gül, alandaki düzenlemeler ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



"KURBANLIKLARIN YÜZDE 90’INDAN FAZLASINI SATILDIĞINI GÖRDÜK"



Ziyareti sonrasında açıklama yapan Vali Gül, “İl Tarım Müdürlüğümüz destek verdiği bu alanda Anadolu’nun çeşitli yerlerinden Ağrı’da Tokat’a kadar Ordu’ya kadar biraz önce sizler de gördünüz. Hemşerilerimiz kurbanlıklarını getirerek burada İstanbullu hemşerilerimize satmaya çalışıyorlar. Kurbanlıkların yüzde 90’ından fazlasını satıldığını gördük. Alanında, satanın da yüzü gülüyor. Yarın da herkes aldığı, sattığı kurbanını teslim ederek burada kalan kurbanlar bir şekilde elden çıkartılacak ve buranın temizliği yapılacak." dedi.

Kesim alanları dışında kesim yapılmaması gerektiğini hatırlatan Vali Gül, "Bununla ilgili de belediyelerimiz, emniyet, jandarma, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bütün kamu kurum ve kuruluşları denetimlerini yapıyor. Aslında İstanbul’da oturmuş bir kültür de var. Eskiden sokak aralarında parkta bahçede kesimler çok daha fazla oluyordu. Şimdi çok münferit hadiseler. Belediyelerimizin hizmet kalitesini arttırmasıyla birlikte, kesim yerlerini arttırmasıyla birlikte bu sorun da ortadan kalktı." dedi.