İstanbul Valisi Gül: Şahıs yeğenim değildir, yasal işlem yapılacak

Sosyal medyada çakar tertibatı bulunan lüks aracı kullanan bir kişinin videosu paylaşıldı. Görüntüde aracı kayda alınan kişinini "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştığı anlar yer aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak bu kişinin akrabası olmadığını ve gerekli yasal işlemin başlatılacağını açıkladı.

Vali Gül paylaşımında, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" ifadelerini kullandı.