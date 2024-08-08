İstanbul Valisi Gül: 31 bin 765 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndü

İstanbul Valisi Davut Gül,Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Emniyet Değerlendirme Toplantısı"nda bu yılın ilk 7 ayının yanı sıra temmuz ayına ait asayiş verilerini paylaştı.



Kentte 54 bin 652 emniyet, 7 bin 408 jandarma ve 1086 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 63 bin 146 personelin görev yaptığını belirten Gül, dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul'u daha da güvenli şehir haline getirmek için 7 gün 24 saat ve mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını kaydetti.



"İstanbul'un huzurunun Türkiye'nin huzuru" olduğuna dikkati çeken Gül, "Bu yılın ilk 7 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 336 operasyonda 4 bin 887 şahıs yakalandı, 447 şahıs tutuklandı, 483 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sadece son bir ayda PKK/KCK'ya 43, FETÖ'ye 61, dini istismar eden terör örgütlerine 94, sol terör örgütlerine 7 operasyon düzenlendi. 413 şahıs yakalandı, 52 şahıs tutuklandı, 60 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı." diye konuştu.



İstanbul Valisi Gül, kararlı mücadeleleri ve güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde biri bombalı biri silahlı olmak üzere 2 terör eyleminin engellendiğini, terörizmin finansmanı için kullanılan 8 milyon 400 bin liranın ele geçirildiğini kaydetti.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE



Organize suçlarla mücadelede de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Gül, "Bu çalışmalar sonucunda 2024 yılının ilk 7 ayında 747 operasyonda 119 suç çetesi çökertildi. 3 bin 583 şahıs yakalandı, 1677 şahıs tutuklandı, 708 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 33 milyar 411 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Sadece temmuz ayında yapılan 23 operasyonda 15 suç çetesi çökertildi. 10 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarının şehrimizin, hemşehrilerimizin huzurunu bozmasına izin verilmedi. Bundan sonra da verilmeyecek." ifadelerini kullandı.



Kentteki herkesin hukukunu korumanın, can ve mal güvenliğini sağlamanın en büyük gayeleri olduğuna dikkati çeken Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öncülüğünde, bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre büyük başarılar elde ettiklerini dile getirdi.



Vali Gül, bu dönemde kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 10, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun yüzde 24 azaldığını vurgulayarak, "Bu suçlardan kişilere karşı işlenenlerde yüzde 98, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 79 aydınlatma oranlarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde başarıya ulaşıldı. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 55, yankesicilik yüzde 45, oto hırsızlığı yüzde 43, evden hırsızlık yüzde 36 oranında düştü. Çeşitli suçlardan kimi 5, kimi 10 ve daha fazla yıldır aranan 105 bin 176 şahıs yakalandı." bilgisini paylaştı.



Sadece dolandırıcılık suçuyla ilgili daha çok çalışmalarının gerektiğini kaydeden Gül, bu konuda istenen hedeflere ulaşabilmek için İstanbullulara daha uyanık ve bilinçli olması ricasında bulundu.

YÜZDE 22 ORANINDA AZALMA



Vali Gül, özellikle medyanın bilinçlendirme çalışmalarına daha fazla destek vermesiyle bunun da üstesinden geleceklerinin altını çizerek, temmuz ayının asayiş verilerinde kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 5, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 22 oranında azaldığını bildirdi.



"Bu suçlardan kişilere karşı işlenende aydınlatma oranımız yüzde 99, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 82 oldu." diyen Gül, mal varlığına karşı işlenen suçların hemen hepsinde önemli düşüşler gördüklerini söyledi.



Gül, ilk 7 aylık dönemde 1493'ü temmuzda olmak üzere 11 bin 542 silah ele geçirildiğini, 1659'u son bir ayda olmak üzere 9 bin 562 kişinin yakalandığını belirtti.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI



Bu yılın ilk 7 ayında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 5 bin 522 operasyonda 9 bin 169 kişinin yakalandığını, 3 bin 959 kişinin tutuklandığını, 2 bin 90 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti.



Vali Gül, "14 tondan fazla uyuşturucu, 27 milyon 192 bin adet hap, 6 bin 709 kök kenevir ele geçirildi. Son bir ayda imal ve ticarete yönelik 803 operasyonda 1237 şahıs yakalandı, 501 şahıs tutuklandı, 289 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 tondan fazla uyuşturucu, 6 milyon adete yakın hap, 3 bin 575 kök kenevir ele geçirildi." dedi.



İstanbul'un Türkiye'deki araç sayısının yaklaşık yüzde 19'una sahip olduğunu aktaran Gül, 29'u motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere meydana gelen 81 ölümlü kazada 94 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 22 bin 420 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.



Gül, 5'i motosiklet ve motorlu bisiklet olan bu ölümlü kazaların 13'ünün son bir ayda meydana geldiğinden bahsederek, trafik kurallarına uyulmasını istedi.



Gerçek hayatta suç olan her şeyin sanal dünyada da suç olduğuna dikkati çeken Vali Gül, siber güvenlik ekipleriyle amansız bir mücadele verdiklerini dile getirdi.



Vali Gül, bu yılın ilk 7 ayında suç unsuru olabileceği değerlendirilen 38 bine yakın sosyal medya hesabının incelendiğini, bunlardan 576'sının terörle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini, yakalanan 96 kişiden 18'inin tutuklandığını söyledi.



Bilişim-ödeme, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik 642 operasyonda 1619 kişinin yakalandığını, 482 kişinin ise tutuklandığını aktaran Gül, "Denetimlerimizi giderek artırdığımız siber dünyada son bir ayda suç unsuru olabileceği değerlendirilen 4 bin 586 sosyal medya hesabı incelendi. Bunlardan 101'inin terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 23 şahıs yakalandı, 12'si tutuklandı." diye konuştu.



Gül, son bir ayda, bilişim-ödeme, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik 76 operasyonda yakalanan 133 kişiden 9'unun tutuklandığını kaydetti.



"31 BİN 765 SURİYELİ GÖNÜLLÜ DÖNDÜ"



Kentin hedef ve geçiş noktasında olması sebebiyle göç alanında da mücadeleye devam ettiklerini belirten Gül, şöyle devam etti:



"1 milyon 74 bin 400 yabancının yaşadığı şehrimizde yılın ilk 7 ayında vize muafiyeti veya ikamet süresi sona eren 191 bin 716 yabancı çıkış yaptı. 31 bin 765 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine geri döndü. Göçmen kaçakçılığına yönelik 174 operasyonda 420 şahıs yakalandı, 119 şahıs tutuklandı, 56 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonların 44'ü son bir ayda yapıldı. Dünyada bir ilk olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla ocak ayından temmuz sonuna kadar 420 bine yakın yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 42 bin 709 düzensiz göçmen tespit edildi. Sorgulananların 47 bin 599'u, tespit edilenlerin 6 bin 552'si son bir aya ait."



İstanbul Valisi Gül, yazın gelmesiyle artan orman yangınları ve boğulma vakalarına dikkati çekerek, özellikle cankurtaranın olmadığı ve plaj olarak işletilmeyen alanlarda denize girmenin tehlikelerini anlattı.



Özellikle Karadeniz kıyılarında denizin dalgalı yapısı nedeniyle bu tür olayların daha sık yaşandığını belirten Gül, bu yıl içinde 44 vatandaşın boğulma sonucu hayatını kaybettiğini kaydetti.



Gül, bu konuda tüm kurumların ve güvenlik birimlerinin aldığı önlemlerden ötürü teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Emniyet güçleri, Jandarma, Sahil Güvenlik, Milli İstihbarat Teşkilatı, kaymakamlar ve kamu personeliyle vatandaşların desteğini vurgulayan Gül, kentin huzuru ve güvenliği için gösterilen bu çabaların devam edeceğini belirtti.

