İstanbul Valisi Gül'den aşırı soğuk uyarısı. "112'yi arayın"

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul'da 4 derecelere inen hava sıcaklığının hafta sonu daha da düşmesi ve birçok bölgede kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül aşırı soğuk hava nedeniyle kentteki evsiz vatandaşları uygun tesislerde misafir ettiklerini bildirdi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz lütfen dikkat. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye düştü. Hafta sonu daha da düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği olarak bimekan insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbullulara çağrı yapan Gül, şöyle devam etti: "Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112'yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz. Amacımız, hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında da açıkta bırakmamak."