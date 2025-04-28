İstanbul Valisi: Okullarımız depremde hasar almadı

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu öğrencilerini afet farkındalığı konusunda bilgilendirdi.



Vali Gül, depremde okulların hasar almadığını açıkladı.



"Okullarımız evlerimizden daha güvenli." diye konuşan Gül, "Deprem toplanma alanı dinamik bir süreç, diğer konularda olduğu gibi. İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı var. Önemli olan deprem sırasında okullarımızın, iş yerlerimizin dayanıklı olması." dedi.