İstanbul Valisi uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 18.00'den sonra beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili uyarıda bulundu. Yerlikaya, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, dışarıdaysak evlerimize dönelim dedi. Saat 17.30'dan itibaren motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Haberler 18.03.2022 - 15:07 | Son Güncelleme : 18.03.2022 - 15:17

İstanbul Valisi uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise beklenen yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Sosyal medyadan açıklama yapan Vali Yerlikaya, "18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." paylaşımı yaptı.

MOTOSİKLET YASAĞI

Vali Yerlikaya saat 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...