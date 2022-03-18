İstanbul Valisi uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Haberler 18.03.2022 - 15:07 | Son Güncelleme : 18.03.2022 - 15:17
Son dakika haberi!
İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması bekleniyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise beklenen yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Sosyal medyadan açıklama yapan Vali Yerlikaya, "18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." paylaşımı yaptı.
MOTOSİKLET YASAĞI
Vali Yerlikaya saat 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.
⚠️Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022
⏰18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor❄️
Lütfen,
⛔️Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım❗️
✅Dışarıdaysak evlerimize dönelim❗️
✅Toplu taşıma araçlarını tercih edelim❗️ pic.twitter.com/evQikpOEev