İstanbul Valisi Yerlikaya: Marketler 21.00'e kadar açık, alışverişi son ana bırakmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da uygulanacak corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:



''Salgınla mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanımıdır. Tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz veriyoruz. 500 bin maskeyi PTT evlere dağıttı, 7 buçuk milyon maske ise eczanelerden alındı. Bugün ise 1 milyon 110 bin maskeyi de teslim edeceğiz. 17 lisemizde de günlük 500 bin maske üretimi başladı.



Cumhurbaşkanımızın kolonya maske paketlerini de ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 926 bin paket teslim edildi. Maske dağıtımı kapsamı da genişleyecek.



Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için, 5 bin 720 odayı onların hizmetine sunduk. Sağlık çalışanlarına ulaşım konusunda da destek veriyoruz.



Vefa destek grupları 326 bin vatandaşa yardım etti. 123 bin vatandaşımıza evinde maaşlarını teslim ettik.



Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da sokağa çıkma yasağı olacak. Bugün marketler 21.00'e kadar açık. Alışverişi son ana bırakmayın. Hafta sonu bütün fırınlar da açık olacak. Ayrıca gazeteler de evlere dağıtılacak. Maske kullanımı ve denetimler polis ve ekipler tarafınca sıkı sıkıya kontrol edilecek.